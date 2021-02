Governo confirma ajuda de R$ 450 milhões para cidades atingidas por chuvas

Carangola foi uma das cidades mineiras castigadas pelas chuvas (foto: Michel Barros/Divulgação)





“Há uma percepção do governo federal de que precisa agir, abrindo crédito extraordinário que provavelmente virá por uma medida provisória (MP), para fazer o socorro necessário aos municípios atingidos pelas chuvas”, disse, mais cedo, em entrevista coletiva.









Carangola, na Zona da Mata, também sofre com os prejuízos da chuva, que atinge a cidade desde a madrugada de sexta-feira (19/02), quando o volume de precipitação registrado ficou entre 50mm e 100mm, quantidade esperada em todo o mês de fevereiro.





No sábado (20/02), de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizados 42 salvamentos de pessoas que estavam ilhadas em situação de risco, duas pessoas com princípio de afogamento – vítimas apresentaram tosse devido ter ingerido água em grande quantidade – e quatro pessoas em situação de risco iminente de desabamento de edificação em local de difícil acesso.





Romeu Zema (Novo), Nesta segunda-feira, o governador de Minas Gerais,(Novo), esteve em Carangola e acompanhou pessoalmente as operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Zema prestou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo vai oferecer recursos para a reconstrução do que foi perdido.





“Lamento estar aqui numa situação não muito agradável, mas, felizmente, não tivemos vítimas. Estamos agora acompanhando o que é necessário para reconstruírmos a cidade. O estado vai dar total apoio ao município”, declarou o governador.





Atingidos em MG podem solicitar isenção de tarifas





Em janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), promulgou lei que garante isenção temporária de água, luz e esgoto aos atingidos por enchentes.





O mecanismo beneficia consumidores residenciais, comerciais e industriais. Para ter acesso ao benefício, é preciso se cadastrar na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O mesmo vale para a Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Copanor), subsidiária dos serviços hídricos em parte do estado.

O presidente(sem partido) assinou, na noite desta segunda-feira (22/02), uma medida provisória que garante ajuda depara cidades atingidas por chuvas. Mais cedo, o presidente do Senado Federal,(DEM-MG) já havia adiantado que um socorro estava sendo preparado para auxiliar municípios castigados por temporais.