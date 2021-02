Prefeito de Santa Maria de Itabira estima gastos de R$ 2 mi em reconstrução

Famílias ainda contam perdas causadas pela enchente do fim de semana em Santa Maria de Itabira (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)



Reinaldo das Dores Santos (PSD), calcula que precisará de pelo menos R$ 2 milhões para recuperar a cidade da região Central de Minas Gerais que foi O prefeito de Santa Maria de Itabira,calcula que precisará de pelo menos R$ 2 milhões para recuperar a cidade da região Central de Minas Gerais que foi castigada pela enchente do Rio Girau e pelo desabamento de encostas sobre casas. O levantamento ainda está sendo feito por especialistas que percorrem o município.









O prefeito de Santa Maria de Itabira decretou estado de calamidade pública nesta segunda-feira (22/02). "Com o decreto, vamos poder ter acesso ao dinheiro", disse o prefeito, que conversou com o governador Romeu Zema (Novo) no domingo. "Ele falou que ia priorizar Santa Maria de Itabira e que faria de tudo para reconstruir e reparar a cidade", destacou.





No domingo, o rio Girau agigantou-se pelas fortes chuvas e invadiu Santa Maria de Itabira. Casas foram destruídas, parte do calçamento foi comprometido com a força do manancial, que levou uma ponte e comprometeu outras duas. Ao todo, 129 pessoas estão desalojadas. Muitas delas perderam tudo que tinham.





A cidade está sendo reorganizada com a ajuda de empresários, prefeitos de cidades vizinhas e moradores do município. "A Vale está ajudando, vários empresários, os prefeitos da região estão ajudando com máquinas, caminhão, pessoal. Sem falar os bombeiros e a Defesa Civil, que estão atuando aqui. Há uma solidariedade muito grande das pessoas na região".





"Agora, a gente está precisando de ajuda para quem está desabrigado. Comida, água, roupas para quem perdeu tudo.E o principal é o dinheiro para reformar o município e auxiliar quem precisa", afirmou Reinaldo das Dores.





Além de pontos nas cidades próximas, Belo Horizonte também está recebendo doações. A boate Gis, na Avenida Barbacena, 33, no Barro Preto, está recolhendo roupas, água mineral e produtos de higiene pessoal de 10h às 18h.





vacinas contra COVID-19 que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu para imunizar grupos prioritários (idosos, profissionais de saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência) Escolas, comércio, hospital e posto de saúde foram atingidos fortemente na cidade. Doses dascontra COVID-19 que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu para imunizar grupos prioritários (idosos, profissionais de saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência) foram comprometidas pelas fortes chuvas. Atingido pelas águas, o hospital foi forçado a interromper os atendimentos desde domingo.





Seis mortes já foram confirmadas. O próprio prefeito foi atingido pela tragédia. A casa dele, no bairro Nova Santa Maria, foi inundada pela água do rio. "Perdi tudo. A água entrou e ficou 20 centímetros acima da janela", lamentou.