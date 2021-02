Pacheco quer recursos para cidades atingidas pelas chuvas em Minas

Presidente do Senado Federal (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que vai buscar recursos, junto aos governos Federal e do Estado, para minimizar os estragos causados pelos temporais em Minas Gerais. Cidades como Carangola, Manhuaçu, Espera Feliz e São João del-Rei sofreram com fortes chuvas esta semana. O presidente doFederal, Rodrigo(DEM-MG), disse que vai buscar recursos, junto aos governos Federal e do Estado, para minimizar os estragos causados pelos temporais em Minas Gerais. Cidades como Carangola, Manhuaçu, Espera Feliz e São João del-Rei sofreram com fortes chuvas esta semana.

Minha solidariedade aos moradores e moradoras dos municípios mineiros atingidos pelas fortes chuvas e alagamentos nesta sexta-feira. Vamos trabalhar, junto aos governos Federal e do Estado, para buscar recursos e minimizar os estragos causados pelos temporais. pic.twitter.com/8jpgLRcqqw %u2014 Rodrigo Pacheco (@rpsenador) February 20, 2021

mineiras. A precipitação é resultado das áreas de instabilidade atmosféricas geradas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que age sobre o Sudeste brasileiro. O fim de semana deve continuar chuvoso em Belo Horizonte e demais regiões. A precipitação é resultado das áreas de instabilidade atmosféricas geradas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que age sobre o Sudeste brasileiro.

A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. No sábado (20) e domingo (21), a situação pode se manter, mas com uma ligeira queda de temperatura, com mínima de 17°C e máxima de 26°C. A Defeas Civil da capital também divulgou um alerta de chuva válido até a manhã de sábado.