Bolsonaro sobre preço dos combustíveis: 'Espero ter novidade boa'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (16/02) que haverá novidades a respeito dos preços dos combustíveis. O chefe do Executivo está em São Francisco do Sul, Santa Catarina, curtindo o feriado de Carnaval.





“[Estamos] dando uma relaxada, mas tem trabalho. Não falta trabalho. Continuamos discutindo a questão do preço combustível. Tem novidade essa semana com toda certeza, espero ter novidade boa”, disse, sem maiores detalhes.





No último dia 12, Bolsonaro encaminhou ao Congresso o projeto de lei complementar (PLP) que visa estabelecer no país uma alíquota uniforme e específica do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para combustíveis e lubrificantes.





A proposta do governo versa que o imposto caberá ao estado de destino, ou seja, onde ocorrer o consumo. "O objetivo da medida é estabelecer, em todo o país, uma alíquota uniforme e específica, segundo a unidade de medida adotada na operação (litro ou quilo). Com isso, o ICMS não irá variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio", informou a Secretaria-Geral na data.





Spray





Bolsonaro também voltou a defender o tratamento 'off label' e disse que enviará a Israel uma comitiva do governo para acompanhar os testes com o spray desenvolvido para câncer de ovário, que segundo ele, pode ser eficaz no tratamento da COVID-19. "Estamos acertando uma comitiva que vai a Israel. Se Deus quiser, vai dar certo", completou.





O chefe do Executivo repetiu que enviará à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de liberação emergencial do spray EXO-CD24, desenvolvido por Israel. Ainda não há estudos suficientes que comprovem que o medicamento é realmente eficaz contra o vírus.





"Já conversamos com a Anvisa, uma vez entrando a documentação de praxe para tratamento experimental , eu acredito que a Anvisa tem tudo para dar o sinal de verde e começarmos a testar também no Brasil", alegou.





O próprio presidente reconheceu que as pesquisas foram feitas com base em apenas 30 pessoas. "Muita doença no mundo foi descoberta a cura através daquela questão off label. Então, o pessoal fica buscando alternativas, já que não existe um remédio específico para aquilo e no tratamento da COVID em casos graves tem tudo para dar certo. Foi feito o teste em 30 pessoas em estado grave, 29, quatro ou cinco dias foram para casa. Uma outra demorou um pouco mais, mas ficou curada também. Então, a gente não quer falar em 100% porque é um universo muito pouco de pessoas testadas e vale, no meu entender o tratamento com esse medicamento", concluiu.





Assim como nos últimos três dias na cidade, Bolsonaro cumprimentou apoiadores em meio à aglomeração na praia.