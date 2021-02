Bolsonaro usa configuração que impede publicação de imagens, diz jornal

Bolsonaro alega que o Facebook fez bloqueio em seu perfil (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou as restrições impostas pelo Facebook por não receber de apoiadores imagens sobre os impostos cobrados pelos combustíveis em todo o país. Porém, o presidente usa uma configuração na rede social que impede isso, de acordo com teste feito pelo jornal Folha de São Paulo.

De acordo com o presidente, a Advocacia-Geral da União (AGU) foi acionada para que investigue o bloqueio imposto pela plataforma, que proibiu a publicação de imagens em páginas de conteúdo político.





A Folha fez testes em vários computadores e perfis, mas somente a fanpage do presidente não aparece a opção “anexar foto ou vídeo”.





Por meio do Painel de Configurações, porém, há a opção de desabilitar o envio de fotos, o que permite aos administradores controlarem o conteúdo enviado pelos usuários. Os donos da fanpage podem permitir a publicação de imagens os vídeos ou analisar a publicação antes que ela apareça para o público.





Bolsonaro diz que seria necessário tirar justamente os jornais de circulação, que, segundo ele, são fábricas de “fake news”.





“Agora deixa o povo se libertar, ter liberdade. Logicamente, se alguém extrapolar alguma coisa, tem a Justiça para recorrer. Agora o Facebook vir bloquear a mim (sic) e a população. É inacreditável que isso impere no Brasil. E não há reação da própria mídia”, diz o presidente.





Ele havia pedido aos seus seguidores que abastecessem seus carros com R$ 100 e que postassem nos comentários a nota fiscal. O objetivo do presidente era questionar o ICMS dos combustíveis cobrado pelos estados. Muitos usuários, no entanto, não conseguiram deixar os anexos na página.