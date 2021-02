ACM Neto critica João Roma, seu aliado, por aceitar Ministério da Cidadania

ACM Neto disse que João Roma não considerou a boa relação com ele ao aceitar ministério (foto: Reprodução/Facebook)

João Roma (Republicanos-BA), seu aliado político e ex-funcionário de gabinete, por ter aceitado a chefia do Ministério da Cidadania.



Considero lamentável a aceitação, pelo deputado João Roma, do convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério da Cidadania. A decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida. %u2014 ACM Neto (@acmneto_) February 12, 2021

Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil. %u2014 ACM Neto (@acmneto_) February 12, 2021





O presidente do Democratas se tornou desafeto de Bolsonaro e até mesmo tentou convencer João Roma a não aceitar o ministério. Ele ameaçou a transformar o DEM em partido de oposição do governo federal, caso a nomeação ocorresse.





“Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil”, postou ACM Neto.



Pioneiro

Roma é o primeiro integrante do Republicanos a ocupar ministério do governo.



O partido faz parte do Centrão, grupo que se aproximou do presidente e ajudou nas eleições de Arthur Lira (Progressistas-AL) para a presidência da Câmara, e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o Senado – ambos foram apoiados por Bolsonaro.





Com a nomeação de João Roma para a Cidadania, o ex-chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, se transferiu para Secretaria-Geral da Presidência.