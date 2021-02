Bolsonaro sobre a presidência: 'É uma desgraça, mas é uma missão'

Jair Bolsonaro disse que a cadeira de presidente do Brasil é 'uma desgraça' (foto: Marcos Correa/PR)

Queixas frequentes aos apoiadores

O presidente Jair(sem partido) afirmou nesta sexta-feira (12/2) não ter apego à. Ele caracterizou o cargo como uma desgraça, e, ao mesmo tempo, uma missão. Segundo ele, "enquanto Deus permitir", estará no posto."Não tenho apego àquela pipoca daquela cadeira presidencial que tem lá. É umaaquele negócio, mas é uma missão. Enquanto Deus permitir eu vou estar lá", afirmou o presidente.Ele voltou a criticar governadores e prefeitos que, preocupados em conter o avanço do novo, fecharam o comércio, para diminuir a aglomeração de pessoas."Essa política do 'fique em casa, a economia a gente vê depois'. Bateram bastante em mim, agora estão cobrando que estão desempregados. Quem mandou ficar em casa? (Quem) fechou o comércio e destruiu empregos não fui eu", apontou.Nos últimos dias, o mandatário vem se queixando a apoiadores das dificuldades de ser presidente da República. No último dia 2, Bolsonaro disse que sua vida é um "inferno" Em dezembro, o chefe do Executivo também disse não ser fácil o desafio."Tem gente que acha que ser, ser governador, prefeito, é para comemorar. Não é para comemorar. É um tempo que você vai passar trabalhando, se você quiser, obviamente, trabalhando para o próximo. Não é fácil", comentou.