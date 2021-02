Secretário de Zema, Igor Eto alerta para tentativa de golpe com seu nome

Igor Eto, secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, denunciou tentativa de golpe no Twitter (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 19/06/2020)

O secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, usou as redes sociais nesta terça-feira (9/2) para denunciar uma tentativa de golpe com seu nome.

De acordo com o gestor, os golpistas se passam por seus assessores. Eles enviama pessoas interessadas em participar de eventos do governo via YouTube.

%u26A0%uFE0FAlerta de golpe! %u26A0%uFE0F



Golpistas estão se passando por meus assessores. Eles dizem que estou promovendo um evento pelo Youtube e pedem para confirmar presença por meio de um código recebido no celular.



O código serve para clonar o telefone da vítima. — Igor Eto (@igoreto_) February 9, 2021

Porém, o que acontece na prática é a clonagem do telefone celular da vítima.

"Esclareço que eu e meus assessores não pedimos código para confirmar participação nos eventos realizados pelo governo. Caso receba essa ligação, não informe o código recebido e não clique em nenhum link", escreveu no Twitter.

Esse tipo de crime cresceu em Minas Gerais durante a pandemia da COVID-19. Com muita gente ainda em teletrabalho, o uso da internet se intensificou, o que cria oportunidade para estelionatários.