No Congresso, Bolsonaro cita 'projeto de Brasil para as próximas décadas'

Bolsonaro disse que tem feito todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mensagem ao Congresso

Na mensagem aoNacional durante a abertura dos trabalhos do Legislativo em 2021, o presidente Jair(sem partido) pediu união entre o parlamento e o Palácio do Planalto para “construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos”.Segundo ele, “a participação de nosso parlamento é indispensável para o alcance deste objetivo”. "Precisamos pensar e trabalhar pelo futuro do país", diz Bolsonaro ao Congresso.afirmou que "o cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada".“O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmônica e fulcrada no espírito público”, declarou Bolsonaro, durante solenidade que marcou o início do ano legislativo, na tarde desta quarta-feira (3/2).Durante a sua fala, o presidente também destacou que “é primordial que tenhamos um projeto de Brasil para as próximas décadas, um projeto de nação”.“Estamos atuando na constituição de uma agenda nacional estratégica e de uma política nacional de desenvolvimento, em linha com a estratégia federal de desenvolvimento”, frisou.Bolsonaro destacou uma série de proposições legislativas que, na avaliação dele, merecem a atenção e a análise do Congresso neste ano, como a proposta de emenda à Constituição (PEC) do pacto federativo, a Reforma Administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a revisão dos subsídios creditícios e gastos tributários e a Reforma Tributária.“Desejamos que os autênticos interesses do povo brasileiro se sobreponham a quaisquer outros e que, dessa forma, possamos dar continuidade à construção de um Estado mais simples, eficiente e focado em servir o cidadão”, disse Bolsonaro.“Neste ano de 2021, prosseguiremos trabalhando em prol do povo brasileiro, de nossos princípios, de nossos valores, de nossa. Temos plena convicção e confiança de que os legítimos anseios de nossa população serão devidamente recepcionados e apreciados pelo Congresso Nacional”, acrescentou.Bolsonaro ainda garantiu que “o governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a”.“Com isso, seguimos envidando todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros”, afirmou.