Eleição Câmara: Reunião de líderes começa com troca de ofensas entre Maia e Lira

A reunião de líderes da Câmara dos Deputados começou nesta segunda, 1º, com bate-boca e troca de ofensas entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o candidato ao posto Arthur Lira (PP-AL), segundo fontes ouvidas pelo Broadcast Político. O clima esquentou porque Maia defende haver o registro de blocos em favor de Baleia Rossi (MDB-SP), seu candidato, enquanto vários outros parlamentares contestam a oficialização do apoio.



Lira chegou a dizer que Maia estava "atropelando" e Maia rebateu: "Eu sou presidente da Câmara hoje, eu decido. Amanhã você pode decidir".



Um dos parlamentares que não reconhecem o registro do bloco de apoio a Baleia, Marcelo Ramos (PL-AM) disse que Maia se acha acima do regimento e que quer impor a vontade dele. "Tem de valer o que está no sistema. Acho que Maia perdeu a mão", afirmou.



Ramos ainda disse que não existe bloco porque registraram fora do prazo.



A reunião de líderes faz parte do rito da eleição e tem o objetivo de decidir os candidatos para cada um dos cargos da Mesa Diretora da Casa, que são 10, além do presidente.