Ao lado de Bolsonaro, Fux ataca o negacionismo e o discurso de ódio

Fux, ao lado de Bolsonaro e do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre , na solenidade de abertura do Ano Jurídico de 2021 (foto: Jota/Reprodução)

Ilha

Recado

Divergências

Bolsonaro permaneceu durante toda a solenidade com um semblante visivelmente contrariado (foto: Jota/Reprodução)

Ao lado do presidente(sem partido), o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu na manhã desta segunda-feira (1º/2) o discurso negacionista e recorrente de Bolsonaro e seus apoiadores."Em meio à pandemia, o STF fez escolhas corretas parae da, impondo responsabilidades a todos os entes federativos em prol da sociedade brasileira", declarou Fux em discurso na solenidade de abertura do Ano Jurídico de 2021.A declaração de Fux responde à queixa de apoiadores de Bolsonaro de que oO presidente e seus seguidores têm negado a importância da vacina, do isolamento social, do uso de máscaras e da não aglomeração como instrumentos eficazes de combate ao novoFux também rebateu críticas não raras às decisões dos ministros do STF.“Nós, ministros do STF, rejeitamos o estigma de sermos 11 ilhas... Acima de todos nós está o Supremo, que representamos. Essa instituição, cuja fascinante história é marcada pela defesa das liberdades civis e dos valores liberais e democráticos”, afirmou o presidente do STF.Outro recado de Fux ao abrir o Ano Jurídico de 2021: "Aqui não há senso de poder, não há perda de poder. Porque aqui há expressão do senso de dever. É o que nos move. Em 2021, seguiremos com altivez, independência e harmonia, na direção da paz e da prosperidade do nosso tribunal e do país".A afirmação de Fux coincide com o dia em que o Congresso elege o comando das duas Casas, Câmara e Senado, com a participação direta do presidente Jair Bolsonaro , que tem candidatos de preferência e vem articulando para elegê-los.“Nós, ministros do STF, estamos todos do mesmo lado. A pandemia mostrou quão apequenadas são nossas divergências quando as comparamos com a grandeza de nossa missão. Debate não é sinônimo de combate, e dissenso não é sinônimo de discórdia”, disse o ministro Fux, diante de um Bolsonaro que permaneceu todo o tempo com o semblante visivelmente contrariado.