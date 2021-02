Bolsonaro manda recado a Rodrigo Maia: 'Seja feliz, tudo acaba um dia'

Bolsonaro está confiante de que seu candidato à eleição na Câmara, Arthur Lira, sairá vencedor (foto: Evaristo Sá/AFP)

À espera da decisão do novo comando para a presidência da, o presidente Jairmandou recado para o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Durante conversa com apoiadores nesta segunda-feira (1º/2), o presidente desejou que Maia "seja feliz" e ressaltou que "tudo acaba um dia". "Meu mandato vai acabar um dia", disse o mandatário.O recado de Bolsonaro a Maia ocorre após o presidente da Câmara ameaçar aceitar um pedido decontra o presidente da República, no domingo (31/1).Diante da notícia que o DEM abandonaria a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), Maia afirmou a aliados que poderia aceitar não só um, como mais pedidos deem seu último dia de mandato.A eleição para presidência da Câmara será realizada nesta segunda-feira.Enquanto Maia apoia a presidência de, o candidato do Planalto é o Progressista(AL).Confiante na vitória de Lira, Bolsonaro finalizou a conversa com apoiadores dizendo que, "se Deus quiser, vai dar tudo certo".