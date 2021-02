Na véspera da eleição na Câmara, DEM desiste de apoiar Baleia Rossi

Baleia Rossi e Rodrigo Maia no último dia 6, quando emedebista oficializou sua candidatura (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

O Democratas desistiu de apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB/SP) à presidência da Câmara. Em reunião neste domingo (31/1), a Executiva Nacional do partido optou por dar carta branca aos parlamentares decidirem em quem votar.

Com isso, o atual presidente da Casa,sai enfraquecido pelo próprio partido, já que Baleia Rossi é seu preferido para ocupar a cadeira.

O DEM conta com 32 deputados na Câmara. Muitos deles podem, agora, fechar com o candidato preferido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Arthur Lira (PP/AL).

Segundo o DEM, a decisão foi tomada de maneira unânime entre os líderes do partido. A sigla tem Antônio Carlos Magalhães Neto, ex-prefeito de Salvador e ex-deputado federal, como presidente.

Ao Correio Braziliense, o líder do partido na Câmara, Efraim Filho (PB) afirmou que a solução foi uma forma de deixar a bancada "livre".

"A decisão foi pela independência, não 'blocar' com nenhum dos candidatos e deixar os deputados livres para votar de acordo com a convicção pessoal", afirmou.

A tendência é que Arthur Lira seja eleito nesta segunda (1º/2). Ele tem o apoio de 11 partidos, somando 255 deputados.

Seu principal adversário, Baleia Rossi, conta com a preferência de 10 siglas. No total, são 209 colegas fechados com o emedebista.

Para se eleger, o candidato precisa obter 257 votos. Apesar da orientação dos partidos, os parlamentares têm liberdade para escolher suas preferências, já que o voto é secreto.