BH e outras cidades mineiras e brasileiras têm carreata contra Bolsonaro

Movimentação na manhã deste domingo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (foto: Reprodução/Twitter Impeachment Já, Pela Vida - BH) Belo Horizonte e outras cidades mineiras, como Juiz de Fora e Poços de Caldas, registraram carreatas contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã deste domingo (31/01). O movimento, contudo, não se limitou a Minas Gerais. e outras cidades mineiras, como, registraram carreatas contra o presidente da República,(sem partido), na manhã deste domingo (31/01). O movimento, contudo, não se limitou a Minas Gerais.









Em BH, a carreata percorreu a Avenida do Contorno, que circunda e faz parte da Região Central da cidade. Com buzinaço e diversas faixas e cartazes, os manifestantes também se colocavam a favor da vacinação contra a COVID-19.





Apesar da movimentação contra Bolsonaro, alguns estados brasileiros tiveram respostas aos atos contrários. Foi o caso do Pará, que teve uma carreata a favor do presidente e do governo federal na capital Belém.