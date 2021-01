Bruno Covas explica ida ao Maracanã e desabafa: 'Hipocrisia generalizada'

(foto: Reprodução)

Depois de serpor ir ao estádio do Maracanã assistir a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, que aconteceu no sábado (30/01) no Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), usou sua conta no Instagram para se explicarque a internet "pegou pesado" e que a sociedade virou uma "hipocrisia generalizada".