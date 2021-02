Maia diz que pode aceitar impeachment de Bolsonaro, afirma blog

Segundo o blog da jornalista Natuza Nery, do site G1,, que contou com a presença de ACM Neto, presidente do DEM, e outros interlocutores. Ainda segundo o blog, ele teria dito que, diante da saída do DEM do bloco, não lhe restaria outra alternativa a não ser aprovar um dos mais de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro.