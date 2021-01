Bolsonaro: 'Presidente de banco, estatal, eu que ponho e eu que demito'

O presidente Jair Bolsonaro disse que qualquer mudança que seja feita no Banco Brasil ele precisa ter conhecimento e que é dele ade colocar ou tirar qualquer presidente de banco, estatal ou ministério, sem dar satisfação a ninguém."O BB, eu sou o maior acionista, não sabia que era tão rico assim. Agora aeu preciso tomar conhecimento. Tem liberdade para trabalhar, mas tenho que tomar conhecimento. Não posso saber de certas decisões de qualquer órgão, qualquer ministério, pela mídia. Isso aí já foi conversado com todos os ministérios, não posso ser o último a saber", disse Bolsonaro ao se haveria mudanças no BB.O Banco do Brasil informou ao mercado no dia 11, que aprovou um plano de reorganização para ganhos de eficiência operacional que prevê, entre outras medidas, ode 112 agências da instituição, além de programas de desligamento, com expectativa de adesão de 5 mil funcionários. O banco estima que a implementação plena das medidas deve ocorrer durante o primeiro semestre deste ano. O anúncio desagradou o Palácio do Planalto e colocou em dúvida a permanência do presidente do Banco do Brasil, André Brandão.Bolsonaro negou interferir nas decisões do banco. "Eu não interfiro. Estão loucos para meter um processo em cima de mim por interferência. Eu não interfiro. Agora, qualquer, qualquer presidente de banco, qualquer presidente de estatal, eu que ponho e eu que demito e não tenho que dar satisfação pra ninguém, porque isso eu recebi do povo para trabalhar dessa maneira", disse."Se acontece alguma coisa de errado e não acontece nada me chamam de omisso. Se eu quiser resolver diz que eu to".