Movimentos do 'Fora Dilma' fazem carreatas por impeachment de Bolsonaro

Douglas Magno/AFP (foto: Ativistas do Movimento Brasil Livre (MBL) participam de manifestação exigindo a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Praça da Liberdade em Belo Horizonte - 03/04/2018)

Um dia após carreatas e atos de grupos e partidos de esquerda pedirem odo presidente da República,, neste domingo, 24, foi a vez doe doprotestarem contra o presidente. Em São Paulo, a fila de carros saiu da Praça Charles Muller, no Pacaembu, e passou pela Avenida Paulista até chegar ao Parque Ibirapuera.Segundo os organizadores, cerca de 500 carros participaram da manifestação.Atos também foram realizados em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Belém e Cuiabá.Para o MBL, Bolsonaro foi "um dos maiores estelionatos eleitorais da história"."O ato de hoje foi revestido de simbolismo", disse o coordenador nacional do MBL,. "Fizemos o mesmo trajeto do primeiro ato contra (a ex-presidente) Dilma (Rousseff, PT), dia 1ª de novembro de 2014. Desta vez, de carro. Pedimos o impeachment na Praça das Bandeiras. Tal qual em 2014."MBL e Vem Pra Rua estavam entre os movimentos que encabeçaram os protestos contra Dilma, afastada da Presidência em 2016. Durante o ato deste domingo em São Paulo, o Vem Pra Rua e o MBL compartilharam nas redes sociais a hashtagNo sábado, com organização das frentes Brasil Popular e Brasil sem Medo, partidos como PT e PSOL e outros movimentos de esquerda, dezenas de cidades do País, incluindo as maiores capitais, também tiveram manifestações em defesa do impeachment, da retomada do auxílio emergencial e da vacinação para toda a população.