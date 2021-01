Bolsonaro lamenta morte de general Miotto: 'Não fez tratamento precoce'

General Miotto morreu aos 65 anos em Caxias do Sul (foto: Comando Militar do Sul/Divulgação)

O presidente(sem partido) lamentou nesta quinta-feira (21/1) a morte do general, de 65 anos, em decorrência do coronavírus. Na transmissão ao vivo feita semanalmente, ele lembrou que o amigo não passou por tratamento precoce, com uso de remédios como, ivermectina e nitazoxanida, prática que não tem comprovação científica para lidar com a doença.