Eduardo Pazuello nomeia marqueteiro 'Markinhos Show' como assessor na Saúde

(foto: Reprodução) marqueteiro do general da ativa. A nomeação se dá em um momento no qual o ministro é muito criticado por passar informações equivocadas e contraditórias sobre a pandemia da COVID-19; O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou como assessor especial, nesta quarta-feira (20/01), Marcos Eraldo Arnoud na pasta. Ele é conhecido como 'Markinhos Show', e já atuava desde dezembro na chefia de comunicação do ministério e comodo general da ativa. A nomeação se dá em um momento no qual o ministro é muito criticado por passar informações equivocadas e contraditórias sobre a pandemia da COVID-19;









Markinhos show se define como 'Palestrante Motivacional, Master Coach, Análista em Neuromarketing, Especialista em Marketing, SEO, Hipnólogo, Mentalista, Practitioner em PNL, Músico, Empreendedor e Especialista em Marketing Político'. Toda a descrição está em seu site, 'venda para o cérebro'.





Ele esteve presente em algumas das recentes frustradas decisões recentes da pasta, como adesivar o avião que iria para a Índia buscar dois milhões de doses prontas de vacina de Oxford/AstraZeneca, com slogan da campanha de vacinação brasileira. Sem aval da Índia, que desejava uma operação discreta para evitar críticas internas, a aeronave ainda não tem data para partir.





Também partiu dele a ideia de fazer um evento no Palácio do Planalto, no último dia 19, que abriria a campanha de imunização no Brasil. Um idoso e um profissional de saúde poderiam ser vacinados dentro do Planalto. O planejamento foi revelado pelo Estadão. A operação acabou cancelada quando o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pulou na frente e conseguiu fazer a primeira foto da vacina, minutos depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso emergencial da Coronavac.