Ministro da Justiça manda investigar advogado que criticou Bolsonaro na CNN

Não é a 1ª vez que o Ministro da Justiça André Mendonça abre inquérito contra críticos de Bolsonaro; colunista Ruy Castro e cartunista Aroeira também já foram alvo de investigações (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) André Mendonça, requisitou um inquérito para investigar o advogado Marcelo Feller, que criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante um programa de TV, exibido na CNN Brasil. Trata-se de mais pedido de investigação do chefe da pasta calcado na Lei de Segurança Nacional.



LEIA MAIS 21:21 - 10/01/2021 Ministro da Justiça diz que vai pedir inquérito contra jornalistas

20:12 - 28/12/2020 Atual ministro da Justiça, André Mendonça rebate Moro: 'Entregou pouco'

18:59 - 15/11/2020 Ministro da Justiça diz que PF investiga vazamento de dados de funcionários do TSE O Grande Debate. O tema daquela edição era: "Militares devem se envolver na política?". As discussões abordaram os impactos da condução da pandemia sobre a imagem das Forças Armadas. O Ministro da Justiça e Segurança Pública,, requisitou um inquérito para investigar o advogado, que criticou o presidente(sem partido) durante um programa de TV, exibido naBrasil. Trata-se de mais pedido de investigação do chefe da pasta calcado na Lei de Segurança Nacional.A investigação mira as afirmações feitas pelo criminalista em 13 de julho do ano passado, durante o programa. O tema daquela edição era: "Militares devem se envolver na política?". As discussões abordaram os impactos da condução da pandemia sobre a imagem das



mortes pela COVID-19 no Brasil. O advogado também se referiu a Bolsonaro usando termos como 'criminoso', 'omisso' e 'genocida'. Na ocasião, Feller citou estudos que o teriam levado à conclusão de que presidente era responsável por ao menos 10% daspelano Brasil. O advogado também se referiu a Bolsonaro usando termos como 'criminoso', 'omisso' e ''.





Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, Mendonça justificou o pedido à Polícia Federal, que é subordinada ao ministério, com o argumento de que essas acusações 'lesam ou expõem a perigo de lesão' o próprio regime democrático e a pessoa do Presidente da República. Se condenado, Feller pode ser punido com prisão pelo período de um a quatro anos.



Críticas semelhantes Dois dias antes do criminalista, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, fez críticas semelhantes ao governo federal, ao paticipar de um debate online promovido pela revista IstoÉ e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público.





Na época, Mendes afirmou que a situação da epidemia 'ligava o Exército a um genocídio' causado pela COVID-19.