Bolsonaro sobre governo: 'Não posso dizer que sou um excelente presidente'

Bolsonaro para para cumprimentar apoiadores na porta do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (19/01) (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) parou em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (19/01) para cumprimentar seus apoiadores e em um trecho da conversa, afirmou que não pode se considerar um "excelente presidente". Em um vídeo divulgado por uma página bolsonarista, o chefe do executivo brasileiro também ironiza as administrações anteriores.









A pressão nas redes sociais pelo impeachment de Bolsonaro (sem partido) cresceu nas últimas semanas com a responsabilização das vacinas contra a COVID-19 e foi impulsionada pelo colapso no sistema de saúde de Manaus (AM). Internautas e autoridades públicas culpam as mortes pelo discurso negacionista do presidente.

'Não posso dizer que sou um excelente presidente', disse Bolsonaro a apoiadoreshttps://t.co/TidGdj3C0x pic.twitter.com/1GkxSqi5lM — Estado de Minas (@em_com) January 19, 2021



prevista para às 16h, na região do Mineirão, na Pampulha. Belo Horizonte vai ser a primeira capital brasileira a ter manifestação pelo impeachment de Bolsonaro. Neste sábado (23/01), a concentração estápara às 16h, na região do Mineirão, na Pampulha.





Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que será inevitável que o Congresso crie uma Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o presidente(DEM-RJ) afirmou que será inevitável que o Congresso crie uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as mortes e a falta de planejamento do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus.

