BH terá carreata pelo impeachment de Bolsonaro: 'Pela saúde e pela vida'

Bolsonaro diz em live que qualquer possibilidade de impeachment é 'politiqueira' (foto: AFP)

Com mais de 207 mil vidas perdidas para a, o presidente(sem partido) continua minimizando os impactos da doença. Internautas responsabilizam o “negacionismo” do chefe do executivo pelas mortes e por todo colapso na saúde pública. Por isso, no sábado, dia 23 de janeiro,será palco de uma carreata pedindo pelodo presidente.A concentração está prevista para 16h, na região do Mineirão, na Pampulha.