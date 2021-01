Crítico de Bolsonaro, Huck enaltece ciência: 'Vamos superar dias difíceis'

AM

Luciano Huck (foto: Instagram/Reprodução) Luciano Huck, cotado como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022, usou o Twitter neste domingo (17/01) para comemorar a aprovação das vacinas contra COVID-19 no Brasil.













Mais cedo, três gerências técnicas recomendaram o uso dos imunizantes, mas com ressalvas, como a necessidade de monitorar "incertezas".

primeira pessoa vacinada foi Mônica Calazans , de 54 anos, enfermeira e moradora de Itaquera. Obesa, hipertensa e diabética, é considerada um perfil de alto risco.





Huck x Bolsonaro

Cotado como candidato em 2022, Huck tem sido crítico de Bolsonaro nas redes sociais. Em diversas outras oportunidades, usou o Twitter para afirmar que o governo não conseguia lidar com a pandemia do novo coronavírus. Ele chegou a chamar Bolsonaro e sua equipe de “ineficientes”. O apresentador acumula 13 milhões de seguidores na rede social em que fez as postagens.