Maia quer retorno de congressistas para discutir vacinas e crise em Manaus

Presidente da Câmara quer retorno às atividades legislativas para debate de temas ligados ao coronavírus (foto: Evaristo Sá/AFP - 09/07/2019)

Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, @davialcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país. %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 15, 2021

Internautas reagem

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), quer a convocação da Comissão Representativa doNacional para tratar da crise humanitária em Manaus (AM) , decorrente da falta de oxigênio nos hospitais, e também dos desdobramentos da vacinação contra ano Brasil. Nesta sexta-feira (15/01), ele afirmou que vai pedir ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que oficialize o chamado ao grupo de parlamentares.A Comissão Representativa é o colegiado responsável por tratar, no Legislativo Federal, de assuntos importantes ocorridos durante o recesso parlamentar.“É mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para esta situação tão drástica e urgente. Não podemos nos omitir”, disse Maia, pelo Twitter.“Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país”, explicou o demista.Durante a pandemia, Maia foi às redes sociais e aos microfones por diversas vezes para repudiar atitudes e falas do presidente Jair(sem partido). Nesta sexta, após o deputado comentar a crise em Manaus e a, internautas pediram que o presidente da Câmara autorize a tramitação dos diversos pedidos de impeachment do presidente que estão sob seu guarda-chuva.O mandato de Rodrigo Maia no comando da Câmara termina no próximo mês. Logo após o fim das férias dos parlamentares, eles vão definir a nova composição da Mesa Diretora.O atual presidente do Parlamento é entusiasta da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP). Bolsonaro, por seu turno, apoia o alagoano Arthur Lira (PP).Nessa quinta (14), Maia teceu fortes críticas ao que chamou de “negacionismo” promovido por lideranças políticas . Ele é defensor da interrupção do recesso dos congressistas.