Escolha contra Pacheco no Senado gera 'climão' em partido em Minas

Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disputam a presidência do Senado (foto: Edilson Rodrigues/Senado Federal) Cidadania em apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na disputa pela presidência do Senado Federal gerou um “climão” na cúpula do partido em Minas Gerais. Isso porque Tebet vai disputar, em 2 de fevereiro, a Mesa Diretora contra o mineiro Rodrigo Pacheco (MDB-MG). A opção doem apoiar a senadora(MDB-MS) na disputa pela presidência dogerou um “climão” na cúpula do partido em. Isso porque Tebet vai disputar, em, a Mesa Diretora contra o mineiro(MDB-MG).









“O Cidadania-MG respeita, mas lamenta, a decisão da bancada do nosso partido no Senado, que decidiu pelo apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da Casa. O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é um grande aliado do nosso partido em Minas. Nas eleições municipais de 2020 tivemos a parceria dele em cidades importantes do estado, citando, como exemplo, as campanhas do presidente estadual João Vítor Xavier na capital e de Humberto Souto em Montes Claros”, divulgou o partido.





A definição de apoios na disputa pela presidência do Senado acontece por blocos partidários, e não pela região. Apesar disso, os outros dois mineiros no Senado, Antonio Anastasia e Carlos Viana, ambos do PSD, votarão no conterrâneo Pacheco.





“Com espírito republicano, conciliador e honrando as melhores tradições da política mineira, o senador Rodrigo Pacheco se propõe a construir um projeto de união nacional a partir da presidência do Senado. E ele já nos dá mostras de sua capacidade para executar tal tarefa, ao aglutinar em torno de sua candidatura partidos do governo e da oposição. Desde a morte do ex-presidente Itamar Franco, o partido em Minas Gerais não tem representação no senado. Mas isso não nos impede de manifestar, de forma clara e respeitosa, nosso posicionamento”, finaliza o comunicado do Cidadania.