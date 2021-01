Bolsonaro critica Kalil por fechar parte do comércio em BH: 'Para quê?'

Bolsonaro já havia criticado Alexandre Kalil em outra oportunidade (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)









“Quem é que roubou o emprego de vocês aqui? Fui eu? Eu fechei alguma coisa? Não fechei nada. Fecharam tudo, e agora estou vendo alguns prefeitos fechando novamente, como o de Belo Horizonte: “Ah, eu vou fechar os restaurantes, os bares…”. Fechando para quê?”, questionou.





COVID-19 em Belo Horizonte, como ocupação de leitos de terapia intensiva, de enfermaria, além da velocidade de contágio, Kalil, após reunião com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da capital mineira, anunciou o fechamento do comércio não-essencial em BH. A medida começou a valer nesta segunda-feira (11/01) e



Os dados divulgados pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta segunda-feira mostram que a capital mineira já registrou 70.223 casos confirmados de coronavírus, além de 1.956 mortes provocadas pela doença. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) está em vermelho, com 86,5% das vagas preenchidas, número recorde desde o começo da pandemia.





No mês passado, Bolsonaro também criticou Kalil e os eleitores de Belo Horizonte, afirmando que se parte do comércio fechasse por determinação da prefeitura, que era “problema” de quem votou no chefe do Executivo municipal. Você conhecia o prefeito de Belo Horizonte? Que eu pedi voto para outro cara (Bruno Engler) e reelegeu o cara (Kalil)? Ele fechou tudo. Qual vai ser a atitude dele agora? Não sei. Mas vocês escolheram ele. Então se ele fechar, o problema é teu. Você não votou nele?”, disparou.

O presidente(sem partido) voltou a criticar o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), por causa do recuo no plano de flexibilização do funcionamento do comércio na capital mineira. Bolsonaro questionou o motivo de o chefe do Executivo municipal ter tomado tal medida, que começou nesta segunda-feira (11/01).