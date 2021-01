Comércio de BH amanhece com portas fechadas nesta segunda-feira (11/01)

Ruas de Belo Horizonte amanheceram com o comércio fechado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) coronavírus em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou um novo fechamento do comércio a partir desta segunda-feira (11/01). Apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar e por isso, a capital mineira amanheceu de portas fechadas. Para conter o avanço do novoem Belo Horizonte, o prefeito(PSD) anunciou um novo fechamento do comércio a partir desta segunda-feira (11/01). Apenasestão autorizados a funcionar e por isso, a capital mineira amanheceu de portas fechadas.





O decreto publicado na madrugada de sexta-feira (08/01) vai permanecer em vigor por tempo indeterminado. A portaria 17.253/2021 permitirá, em Belo Horizonte, apenas o funcionamento dos estabelecimentos considerados essenciais. Supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias, sacolões, entre outros estão no rol de atividades autorizadas a abrir as portas na cidade. Confira:





O que pode abrir:

Agropecuária

Alimentos (supermercados, padarias, mercearias...)

Instituições financeiras

Comércio atacadista

Construção civil e afins

Fábricas diversas

Hoteis

Restaurantes (somente com serviço de delivery)

Bares (somente com serviço de delivery)





O que não pode abrir

Lojas diversas (roupas, móveis, artigos esportivos, eletrodomésticos armas de fogo, tecidos e sapatos)

Bares (para consumo interno)

Casas de shows

Cinemas, zoológico e feiras

Shoppings

Livrarias, papelarias, joalherias e bijuterias

Salões de beleza e estética

Academias

Serviços de tatuagem

Eventos de música





Coronavírus

O prefeito Alexandre Kalil publicou um vídeo em suas redes sociais justificando o novo fechamento do comércio. Segundo o chefe do executivo municipal, a COVID-19 “chegou no limite” em BH:





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Belo Horizonte na sexta-feira (08/01), a capital registra 1.938 mortes pela doença e 68.213 casos confirmados.





Os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) registram 83,3% de ocupação, ou seja, o indicador permanece na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%. A terapia intensiva de BH está nessa condição desde 18 de dezembro.



