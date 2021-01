Prefeitura de Uberaba descarta desconfiança com antiga Secretaria de Saúde

Último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (08/01) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação ) Sem desconfiança, mas com compromisso com a garantia da transparência e exatidão. É assim que a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) encara o trabalho após duras críticas do ex-secretário de Saúde, Iraci Neto, contra a atual gestão que pediu revisão completa de dados de 2020, relacionados a COVID-19 no município. É assim que a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) encara o trabalho após duras críticas do ex-secretário de Saúde, Iraci Neto, contra a atual gestão que pediu revisão completa de dados de 2020, relacionados a COVID-19 no município.

Por meio de nota enviada pelo departamento de assessoria de imprensa, a PMU diz que não existe desconfiança da pasta com relação aos dados da COVID-19 em 2020 na cidade, mas que “a Secretaria Municipal de Saúde tem o compromisso com a garantia da transparência e exatidão das informações de interesse público. Dessa maneira, a nova gestão decidiu revisar todos os dados relacionados à Covid-19 desde o início da pandemia”.

A Secretária de Saúde chegou a suspender por um dia, na última terça-feira (05/01), o boletim diário de monitoramento da COVID-19 em Uberaba e, depois, estabeleceu prazo até 11 de janeiro para que hospitais e clínicas, tanto da rede pública como particular, encaminhem dados de 2020 relacionados às internações, além de resultados de exames de pacientes com diagnóstico da doença.





Mas, de acordo com o ex-secretário da Saúde de Uberaba, Iraci Neto, não há obstáculos e muito menos ‘boicote’. “Isso (a solicitação da atual secretária de Saúde aos hospitais e clínicas) é um retrabalho inútil e repetitivo, uma vez que todas as informações estão e tem de ser cadastradas no sistema de informações do SUS.

Dentro do organograma da Secretaria de Saúde de Uberaba existem departamentos e seções com servidores de carreira que monitoram, avaliam e alimentam os sistemas diariamente”, afirmou o ex-secretário da Saúde.





Secretária de Saúde pede relatórios detalhados





Segundo a Prefeitura de Uberaba, os hospitais da cidade deverão encaminhar até o dia 11 de janeiro para conferência da Secretaria de Saúde um relatório contendo as informações sobre as datas de internação, de alta ou óbito de todos os pacientes internados com a COVID-19, além de informações referentes às internações e atendimentos de pacientes com suspeita da doença no ano de 2020. Já as clínicas, laboratórios, farmácias e demais unidades de saúde públicas ou privadas precisarão enviar para a pasta um levantamento contendo os resultados de todos os exames para diagnóstico da COVID-19, realizados durante todo o ano passado.





Último boletim registrou a morte de um idoso de 85 anos

De acordo com último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (08/01), mais uma morte (idoso de 85 anos) foi confirmada na cidade, além de 123 novos casos da doença. Desta forma, neste momento, o município totaliza 248 óbitos e 10.490 casos. A ocupação de leitos de UTI pública está em 13% e a privada em 63%. Já a ocupação de leitos de enfermaria pública está em 24% e a privada em 23%.