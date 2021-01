Pacheco diz que apoio de Bolsonaro no Senado é 'caminho de pacificação'

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Jair Bolsonaro (sem partido) têm boa relação (foto: Alan Santos/Presidência da República) Senado Federal para o biênio 2021-2022, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) celebrou o Pré-candidato à presidência dopara o biênio 2021-2022,(DEM-MG) celebrou o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) . O senador mineiro falou em “união” e “pacificação” com mais essa força para a disputa da vaga na Mesa Diretora da Casa.









O presidente da República afirmou a preferência pelo mineiro em reunião com senadores do MDB, nessa sexta-feira (08/01). O partido é um dos que estuda lançar candidatura própria para a disputa da presidência do Senado, com votação em 2 de fevereiro. Apesar disso, oficialmente, Bolsonaro fala em independência nesta eleição.





Até o momento, somente Pacheco, candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é nome certo na disputa para a presidência da Casa. Três partidos já anunciaram apoio a Pacheco: PSD , Pros e Republicanos, confirmado nessa sexta





O Republicanos, inclusive, é o partido de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Com as três legendas mais o Democratas, partido do senador mineiro e liderado por ele na Casa, são 22 parlamentares que têm o voto comprometido. O Senado conta com 81 senadores.