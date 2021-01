ABI protocola pedido de impeachment de Pazuello na Câmara dos Deputados

Pazuello ficou quatro meses como interino antes de ser nomeado oficialmente ministro da Saúde, em setembro (foto: Carolina Antunes/PR)

Mortes por COVID-19 disparam

De interino a titular

A Associação Brasileira de(ABI) protocolou, nesta quarta-feira (6/1), um pedido dena Câmara dos Deputados contra o ministro da Saúde, Eduardo. Segundo o texto do documento, o general "dá repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas de seu cargo”.O pedido de impeachment é assinado pelo presidente da entidade, Paulo Jeronimo, e alega ainda que Pazuello “não só não providenciou as imprescindíveis, como negligenciou até mesmo a aquisição de simples seringas para aplicá-las”.Para a ABI, além de descumprir as recomendações das autoridades brasileiras e internacionais, “o ministro viola o dever de eficiência disposto no artigo 37 da, atentando contra o direito social à Saúde”.O documento da ABI é respaldado na Lei 1.079 de 1950. O texto, aprovado pelo Congresso há 70 anos, define ose admite que são passíveis da pena de perda do cargo não só o presidente da República, mas também os ministros de Estado.O pedido agora precisa ser admitido pelo presidente da Câmara dos Deputados.Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na terça-feira (5/1), o Brasil registrou 197.777 mortes devido ao novodesde o começo da pandemia.Ontem, pela primeira vez em 2021, o país registrou mais de 1 mil mortes causadas pela COVID-19 em um intervalo de 24 horas. general se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião de última hora no prédio do Ministério da Saúde. O encontro não estava na agenda oficial do presidente e durou certa de uma hora. Também participaram do encontro os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, das Comunicações, Fábio Farias e o Advogado Geral da União, José Levi.Hoje, o chefe do Executivo disse que seringas não seriam compradas porque valor estaria muito elevado e a pasta aguardaria a diminuição dos valores. Segundo a pasta informou, Pazuello "fez uma atualização dos cenários detalhados a respeito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, incluindo informações sobre aquisição de seringas, agulhas e vacinas"."Foi apresentado ao Presidente o status das tratativas com os diversos laboratórios produtores de vacina. O chefe do Executivo foi informado sobre a importação de 2 milhões de doses de vacina daoriundas da Índia", divulgou a pasta.Eduardo Pazuello assumiu o cargo de ministro da Saúde em 16 de setembro de 2020. Antes disso, ele havia passado quatro meses como interino após a saída de Nelson Teich do governo.Na época, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o general passaria "um bom tempo" na cadeira de ministro, minimizou o fato de Pazuello não ter formação na área da saúde e prometeu que o general teria o auxílio de uma "equipe boa" de médicos.