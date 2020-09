Bolsonaro nomeará interino Pazuello como Ministro da Saúde efetivo nesta quarta

(foto: Carolina Antunes/Agência Brasil)



O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello , será efetivado no cargo. Pazuello será empossado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, às 17h, no Palácio do Planalto.

Pazuello assumiu o posto em 15 de maio, após o pedido de demissão do médico oncologista Nelson Teich, sucessor do ortopedista Luiz Henrique Mandetta.





Pazuello nasceu no Rio de Janeiro e é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, mesma instituição onde Bolsonaro estudou.

Em 20 de maio, Bolsonaro afirmou que Pazuello ficaria “por muito tempo” à frente da pasta. Dois dias depois, o ministro da Casa Civil, Braga Netto, afirmou que ele estava no cargo “por tempo determinado”, com o objetivo de "acertar" a logística da pasta.

Sem médico na Saúde





Com a saída de Teich, assumiu interinamente o então secretário-executivo Eduardo Pazuello.





Pazuello entrou no ministério em 22 de abril, no lugar de João Gabbardo, que somava 39 anos de trabalho na pasta. O general tem uma sólida carreira militar, mas não acumula nenhuma experiência na área de saúde.

Carreira militar

No exército, Pazuello comandou o 20° Batalhão Logístico Paraquedista e foi Diretor do Depósito Central de Munição, ambos no Rio de Janeiro. Em 2014, foi promovido a General-de-Brigada e, em 2018, a General de Divisão. Atualmente, exercia o comando da12ª Região Militar, em Manaus.





Como Oficial General, foi Coordenador Logístico das Tropas do Exército Brasileiro empregadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.





Em 2018, coordenou a Operação Acolhida, força-tarefa que atou em Roraima, recebendo imigrantes venezuelanos que fugiram para o Brasil na tentativa de escapar da crise humanitária e política em seu país.