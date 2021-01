Com prefeito interino, Mariana tem apenas quatro secretários definidos

de, Região Central de Minas Gerais, Juliano Duarte, do Cidadania, assumiu o mandato na prefeitura sem ter passado pelo processo de transição de governo. Com isso, das 16 pastas que compunham o secretariado da cidade na última gestão,têm os representantes escolhidos.

Eleito vereador em 2020, Duarte, venceu, em 1º de janeiro, a eleição para a presidência dae, por isso, ocupa a chefia do Executivo municipal enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa recurso do prefeito eleito Celso Cota (MDB). A decisão está prevista para 22 de Janeiro. Caso onão aceite o recurso, novas eleições terão de ser convocadas para escolher o prefeito.De acordo com Juliano Duarte, haverá mudanças no secretariado da cidade e até oos representantes já serão definidos. “Tive três dias para montar um governo, minha eleição foi em 1° de janeiro e no início é bem complicado.”