Moradores de Mariana protestam contra prefeito eleito

Manifestação contra a eleição de Celso Cota (MDB) em frente à Câmara Municipal de Mariana/MG (foto: Reprodução/Whatsapp)

Moradores defizeram um protesto nesta quarta-feira (18) contra(MDB), primeiro colocado na eleição deste ano. Os manifestantes afixaram centenas de placas em frente àcom os processos que ex-prefeito enfrenta na Justiça por supostas condutas de improbidade administrativa. Cada placa trazia o número de um processo do político.

Com a candidatura indeferida com recurso, Cota venceu a eleição em Mariana, Região Central de Minas Gerais. Com 100% das urnas apuradas, a primeira capital do estado tem 48.712 eleitores. Celso Cota teve 42,61% dos votos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando um candidato concorre a um cargo eletivo “sub judice”, os votos recebidos por ele ficam congelados até a sentença final, após trânsito em julgado. Se o candidato for eleito no primeiro turno, e a decisão ainda não saiu, não poderá ser diplomada e nem empossado até o fim do julgamento. No caso de Celso Cota, se o recurso for indeferido, a eleição será anulada e ocorrerá um novo processo eleitoral na cidade.

O segundo lugar ficou com Newton Godoy (Cidadania), com 32,23% e o terceiro colocado foi Bruno Mól (Republicanos), com 13,04%. Votos brancos foram 3,31% e nulos, 7,83%.

*estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria