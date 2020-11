TSE diz que falhas em totalização de votos não devem se repetir no segundo turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou na noite desta terça-feira, 17, por meio de nota enviada à imprensa, que as falhas na totalização de votos não devem se repetir no segundo turno das eleições municipais. Mais cedo, o presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, pediu desculpas pelo atraso na divulgação dos votos no primeiro turno. A nota do TSE ainda detalhou a falha no supercomputador que atrasou a publicação de resultados e confirmou que a centralização da apuração, iniciada neste ano, foi uma recomendação de segurança da Polícia Federal (PF), como já havia antecipado o Estadão/Broadcast.