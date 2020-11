Eleições 2020: Contra bolsonarista, PSOL declara apoio a Sarto (PDT) em Fortaleza

Após a derrota de Renato Roseno no primeiro turno, o PSOL declarou apoio à candidatura de José Sarto (PDT) na segunda etapa da disputa pela prefeitura de Fortaleza.



De acordo com nota da executiva estadual do PSOL no Ceará, a decisão se deu por unanimidade e visa "derrotar o bolsonarismo em Fortaleza e no país inteiro". O adversário de Sarto no segundo turno é Capitão Wagner (Pros), candidato do presidente Jair Bolsonaro.



"O PSOL fará campanha para derrotar o Capitão Wagner, candidato de Bolsonaro, chamando o voto em Sarto, ao mesmo tempo em que cumpriremos os mandatos recebidos, sem apoio ou cargos em um governo Sarto", completa a nota do partido.



Apoio de Luizianne



Enquanto o PSOL e a executiva nacional do PT declararam apoio a Sarto no segundo turno, a candidata petista derrotada em primeiro turno, Luizianne Lins, ainda não endossou o nome de Sarto.



Como mostrou o Broadcast Político, a deputada estadual resiste a fazê-lo após o apoio velado do governador do Ceará, Camilo Santana, a Sarto desde a pré-campanha.



Mais cedo, no Twitter, Luizianne pediu votos para candidatos de esquerda que disputam o segundo pelo País, como Manuela D'Ávila (PCdoB), candidata à prefeitura de Porto Alegre; Guilherme Boulos (PSOL), postulante à prefeitura de São Paulo; Marília Arraes (PT), candidata ao comando do Recife; e Margarida Salomão, à prefeitura de Juiz de Fora.



Luizianne, contudo, não fez menção a Sarto.