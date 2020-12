No litoral, Bolsonaro volta a passear sem máscara e provoca aglomeração

(foto: Reprodução)

Bolsonaro volta a passear sem máscara e provoca aglomeração em Praia Grande, litoral de SPhttps://t.co/YcJoKCPy1o pic.twitter.com/EMONS27eC6 — Estado de Minas (@em_com) December 30, 2020

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a provocar aglomeração ao sair para passear em uma praia em Guarujá, no litoral de São Paulo, e cumprimentar apoiadores na manhã desta quarta-feira, 30. Sem máscara, oabraçou e tirou fotos com dezenas de pessoas, a maioria também com o rosto desprotegido.Antes de sedo público, ele afirmou, em transmissão ao vivo em suas redes sociais, que "se arrisca um pouco para ver o que acontece", em referência à pandemia de COVID-19.Bolsonaro foi passar a virada do ano no Forte dos Andradas, situado no município do litoralO chefe do Planalto voltou a se dirigir aestaduais que, nas suas palavras, "teimam em fechar tudo", alegando que "seis meses de lockdown não deu certo"."O povo está aqui na praia, muitos vão falar que tem aglomeração, mas, como eu disse lá no começo, temos que enfrentar, tomar conta dos idosos e pessoas com comorbidades e tocar a vida",o presidente.O apelo a gestores foi feito por Bolsonaro aoo fim do pagamento do auxílio emergencial a desempregados, informais e autônomos. Ele reconheceu que os beneficiários querem a renovação do auxílio, mas argumentou que a capacidade de endividamento do País teria chegado ao limite.Falando com apoiadores amontoados junto a grades que o separavam do público, a maioria sem máscara, Bolsonaro admitiu que tem alguns momentos de, mas, mesmo durante esse tempo, o Brasil continuaria sendo administrado.Em nenhum momento o presidente comentou apara a vacinação nacional contra o novo coronavírus, apesar de a imunização já ter começado nos Estados Unidos, na Europa e, também, em países da América Latina."2020 foi um ano atípico, era para estarmos muito bem, mas lamentavelmente veio a pandemia. As consequências estão aí,grande. Temos informações que a economia está reagindo", disse odo Planalto.