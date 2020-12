Varginha anuncia cerimônia de posse online em razão do novo coronavírus

Cerimônia vai acontecer sem público na Câmara Municipal de Varginha (foto: Prefeitura de Varginha/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, anunciou ade posse do, vice-prefeito e dos 15 vereadores já diplomados para a gestão 2021/24. O evento acontecerá naMunicipal da cidade em 1º de janeiro e será transmitido pelos canais oficias nas redes sociais e TV local.

A solenidade acontecerá às 10h, na Câmara Municipal de Varginha. Em razão da pandemia e para evitar o avanço da doença na cidade, o evento vai acontecer sem público e será transmitido online.

Tomam posse o prefeito eleito, Vérdi Lúcio Melo (Avante), que alcançou 36.518 votos válido. Ele defendeu a coligação 'Varginha segue em frente', pelos partidos Avante, Progressistas, PTB, Podemos, PMN, PSC, PSD, PROS, PRTB, Solidariedade e MDB.

Vérdi é acompanhado por Leonardo Ciacci (Progressistas). O vice-prefeito tem 55 anos e era vereador da cidade. Ele foi presidente da Associação Comercial de Varginha (Aciv) e da Câmara Municipal de Vereadores.

Além dos outros 15 vereadores já diplomados: Dudu Ottoni (PTB), Professor Rodrigo Naves (PSB), Doutor Lucas (PSDB), Joaozinho Enfermeiro (PSC), Dr Fernando Guedes (PTB), Zilda Silva (PP), Reginaldo Tristão (PSB), Apoliano Do Projeto Dom (PP), Carlinho Da Padaria (PODE), Bebeto Do Posto (PSL), Dandan Do Mercadinho (PODE), Marquinho Da Cooperativa (REPUBLICANOS), Cabo Valério Da Aprosep (CIDADANIA), Cristovao (PODE) e Thulyo Paiva (AVANTE).

COVID-19

Depois do aumento de casos de COVID-19, a prefeitura decidiu prorrogar o estado de emergência na área da saúde pública por mais 60 dias na cidade. O novo decreto já foi publicado e passa a valer no dia 1º de janeiro de 2021.

O município soma 2223 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 49 mortes confirmadas pela doença.