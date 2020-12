Maia, Lula, FHC e Ciro condenam ataque de Bolsonaro à Dilma

Dilma rebateu as provocações feitas por Bolsonaro e o classificou como "fascista", "sociopata" e "cúmplice da tortura e da morte" (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Ironia

Resposta de Dilma

A declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ironizando a tortura sofrida pela ex-presidente da República Dilma Rousseff gerou uma onda de críticas de lideranças políticasO presidente da Câmara,(DEM-RJ), o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, ambos adversários de Dilma, além dos ex-presidentes da República Luiz Inácioda Silva (PT) eCardoso (PSDB) saíram em defesa da petista e atacaram Bolsonaro.FHC, em sua conta pessoal do Twitter, afirmou que 'brincar com a tortura dela (Dilma) - ou de qualquer pessoa - é inaceitável'.Lula afirmou que 'o Brasil perde um pouco de sua humanidade a cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca'. "Minha solidariedade a presidenta Dilma, mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá."O presidente da Câmara declarou que 'Bolsonaro não tem dimensão humana'. No Twitter, Maia escreveu: "Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana."Já Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara, também usou o Twitter para falar sobre o tema: "Não é sobre esquerda, centro ou direita. É sobre a dignidade humana, é disso que se trata. Nossa solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Tortura nunca mais."O vice-presidente nacional do PDT e ex-ministro Ciro Gomes, disse que Bolsonaro atacou Dilma por ser "frouxo, corrupto e incapaz". "Enquanto ela defende suas convicções, ele vende o País ao estrangeiro e, por sua irresponsabilidade, quase 200 mil brasileiros já perderam suas vidas", comentou.Na segunda-feira, Bolsonaro ironizou asofrida por Dilma durante o período que ela foi presa, na década de 1970, na ditadura militar. Em uma conversa com apoiadores, Bolsonaro pediu que lhe mostrassem um raio X para provar uma fratura da mandíbula da petista.Entre risos, Bolsonaro declarou: "Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio X para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje estou aguardando o raio X."Em nota, Dilma rebateu as provocações feitas pelo presidente e o classificou como "fascista", "sociopata" e "cúmplice da tortura e da morte". "Quem não sediante da dor de outros seres humanos, não merece a confiança do povo brasileiro. Bolsonaro não insulta apenas a mim, mas a milhares de vítimas da ditadura militar, torturadas e mortas, assim como aos seus parentes, muitos dos quais sequer tiveram o direito de enterrar seus entes", declarou a ex-presidente da República.