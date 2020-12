Moro responde postagem de Mendonça no Twitter: 'Não teve autonomia'

Moro lista aspectos que André Mendonça deixou de fazer no governo (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O ex juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, voltou às redes sociais nesta segunda-feira para responder André Mendonça, atual chefe da pasta do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Mendonça o havia rebatido e criticado sobre o combate à corrupção no Brasil numa postagem no Twitter em resposta ao fato de Moro ter disparado contra o plano de imunização anunciado pelo governo federal.

Moro satirizou André Mendonça sobre a escolha do diretor da Polícia Federal e a questão da execução em segunda instância: “Ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o Diretor da PF ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância (mudou de ideia?), então me desculpe, menos. Faça isso e daí conversamos”.

Ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o Diretor da PF ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância (mudou de ideia?), então me desculpe, menos. Faça isso e daí conversamos. https://t.co/cbV3gnICK1 — Sergio Moro (@SF_Moro) December 28, 2020

Anteriormente, Mendonça afirmou também que fez muito mais que seu antecessor no combate à corrupção , um dos temas mais divulgados por Moro enquanto esteve no governo federal: “Quer cobrança? Por que em 06 meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão?”, publicou o atual ministro.





A discussão nas redes começou quando Mendonça respondeu a uma crítica feita por Moro . “Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a COVID-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem Presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo?”, publicou o ex-juiz, que deixou o governo federal em abril depois de discordar da interferência de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal.