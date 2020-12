Presidente da Assembleia de Minas Gerais faz balanço sobre ações de 2020

O deputado estadual(PV), presidente da, faz um balanço positivo dos trabalhos da Casa no ano de 2020. Apesar do impacto do coronavírus, que contaminou mais de 522 mil mineiros e causou até ontem 11.585 mortes no estado, Patrus destaca que as atividades não pararam. A ALMG conseguiu, mesmo com parte dos trabalhos realizados de maneira remota, aprovar projetos importantes, como a reforma da Previdência

Avaliando a nova alta dos números da COVID-19 no estado, o parlamentar afirma que a ALMG está a postos para atender a todas as demandas necessárias na área da saúde. “Tudo que for necessário, a Assembleia vai fazer. Se precisar votar novamente o estado de calamidade pública , vamos votar. Se precisar remanejar orçamento, estamos prontos para isso”, declara.

Qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos da Assembleia no ano de 2020, este ano tão difícil para todos nós, por causa da pandemia?





Diminuímos, também, a presença dos parlamentares, que passaram a atuar de forma remota. As comissões também funcionando de forma remota, depois híbrida, com alguns na Casa e outros fora. Em meio a isso tudo, acabamos votando projetos muito relevantes para a população. Em setembro, aprovamos a reforma da Previdência, que sempre é um tema muito sensível, crítico. Antes da pandemia, tínhamos votado o aumento dos servidores da segurança pública.

"Votamos muitos temas ligados ao coronavírus, o uso obrigatório da máscara, a calamidade pública no estado e também de quase 500 prefeituras" Agostinho Patrus (PV), presidente da ALMG



Depois, o governo do estado entendeu por bem vetar dois artigos que dariam aumentos para 2021 e 2022. E a Assembleia manteve o veto do governador. Se esses três aumentos fossem dados, depois do terceiro ano, em 2022, significariam cerca de R$ 5 bilhões de custo ao estado, somente no que tange à folha dos servidores. Isso segundo o próprio governo e os assessores das diversas comissões ligadas à fiscalização financeira.



E o que o senhor projeta para 2021?





Temos inúmeros lares em Minas Gerais em que hoje há gente desempregada, gente que contribuía com o orçamento da casa e deixou de ter seu salário por causa da pandemia. Muitos negócios que se fecharam: lojas, restaurantes, indústrias. Para 2021, se a gente pudesse pedir a Deus, acho que seria a vacina.

"A Assembleia está pronta para contribuir, sem entrar nessa de quem está a favor da vacina de um lado e quem está contra a vacina de outro. O que interessa é imunizar a população, proteger as famílias" Agostinho Patrus (PV), presidente da ALMG



Estamos vendo outros países já vacinando, Inglaterra, Estados Unidos. E ficamos torcendo para que o brasileiro, em especial o mineiro, a tenha o mais rápido possível. A Assembleia aprovou um projeto de lei que prevê que a vacina em Minas Gerais será facultativa e gratuita. Temos visto uma politização do assunto pelo Brasil.



Como o Legislativo pode ajudar essa imunização chegar mais rápido para a população?





Tudo que for necessário, a Assembleia vai fazer. Se precisar votar novamente o estado de calamidade pública no estado, vamos votar. Se precisar remanejar orçamento, estamos prontos para isso. Remanejamos R$ 300 milhões de emendas parlamentares neste ano. Às vezes, deputados estavam indicando verbas para ampliação de escolas, reforma de praças, ginásios poliesportivos. Isso tudo foi retirado para dar prioridade às questões de saúde nos municípios.

"Em meio a isso tudo, acabamos votando projetos muito relevantes para a população. Em setembro, aprovamos a reforma da Previdência, que sempre é um tema muito sensível, crítico" Agostinho Patrus (PV), presidente da ALMG



Nas eleições de 2022, o senhor tentará a reeleição para deputado estadual ou pretende se lançar para outro cargo?

Ah, vamos ver… Ainda tem muito tempo, muita água para passar debaixo da ponte. Lógico, os presidentes da Assembleia sempre disputaram outros cargos. Governador, vice-governador, senador. Vamos ver o que vai acontecer. Estou preocupado com esses dois anos aqui na Assembleia, para continuar o fortalecimento do parlamento. Criamos uma Assembleia que fiscaliza, criamos as prerrogativas.



Esse é o trabalho para os próximos dois anos. Costumo sempre lembrar que todos achavam que, no segundo turno da eleição para governador, daria Anastasia e Pimentel. E deu Zema em primeiro, com Anastasia em segundo. Então, quem achar que, com essa distância toda, vai fazer plano para daqui a dois anos, está completamente errado. Isso depende da população.





O senhor sempre teve bom relacionamento com o governo Zema, mas teve um desentendimento com o secretário de Planejamento, Otto Levy. Chegou a chamá-lo de ‘fake news’. Por quê?

Não adiantava ficar pedindo pressa para votar a reforma da Previdência. Você viu quanto o projeto de lei foi modificado, o quanto melhorou, para incluir as professoras e outras modificações importantes. A Assembleia tem o seu tempo. Nós votamos a tempo. Não modificaria nada votar no dia 19 ou dia 20, pois só começará a valer a partir de 31 de dezembro. Mas nós acabamos fazendo as pazes. O secretário Otto é atleticano, assim como eu (risos).

Para 2021, o deputado coloca na sua lista de desejos a rápida imunização da população, para que Minas possa retomar suas atividades. Ele revelou, inclusive, que a verba economizada pela ALMG em 2020 pode ser destinada para a compra de vacinas, assim que haja disponibilidade no mercado.Belo-horizontino e atleticano, Agostinho Patrus está em seu quarto mandato de deputado e preside a Assembleia desde 2019. A exposição e a experiência adquiridas com a presidência fazem com que o nome dele seja cotado para a disputa de outros cargos nas eleições de 2022. Senador? Governador? Mineiramente, Agostinho escapuliu: “Ainda tem muito tempo, muita água para passar debaixo da ponte. Isso depende da população”.