A poucos dias de terminar mandato, prefeito de Mariana é internado

O prefeito de Mariana, Região Central de Minas Gerais, Duarte Júnior, publicou em sua rede social nesta quinta-feira (24), que passará o Natal internado em isolamento em um hospital.

Segundo a nota, nas últimas semanas o prefeito, de 40 anos, teve diversos quadros de febre e no dia 21 de dezembro procurou o laboratório Vanderlei Machado para fazer o teste para COVID-19 e deu negativo. No dia seguinte, fez outro teste no Laboratório Municipal de Mariana e também deu negativo para a doença.

Ainda segundo a nota, o corpo médico entendeu que, mesmo os resultados sendo negativos para COVID-19, os sintomas são semelhantes aos provocados pela doença e, por isso, o prefeito permanecerá internado e isolado até o resultado dos próximos exames.

Duarte encerra a nota alertando a população de Mariana sobre a importância da ação individual de medidas de segurança em relação ao novo coronavírus, principalmente neste Natal e Final de Ano.

“Aproveito a oportunidade para agradecer todas as orações e mensagens de apoio que estou recebendo neste momento. Que Deus abençoe a todos”.

De acordo com o boletim epidemiológico de Mariana do dia 23 de dezembro, a cidade tem 3.112 casos confirmados e 25 mortes por COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos de clínica médica no Hospital Monsenhor Horta é de 90%. A Santa Casa de Ouro Preto está com 100% dos leitos de isolamento de enfermaria ocupados e 90% dos leitos de UTI ocupados.