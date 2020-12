Bárbara Aires, militante trans do PSOL do Rio, está desaparecida

A militante trans Bárbara Aires foi candidata a deputada estadual pelo PSOL em 2018 (foto: Reprodução)



, candidata a deputada estadual pelo PSOL, em 2018, está desaparecida. Segundo informações do site da Revista Fórum, o sumiço da militante trans foi comunicado à polícia pelo seu companheiro, Patrick, juntamente com advogados do partido, por volta das 15h, dessa segunda-feira (21/12).



No Twitter, a direção do partido fez uma postagem comunicando o desaparecimento da militante e pedindo ajuda dos seguidores.



“URGENTE! Nossa companheira @TBarbaraAires está desaparecida desde o final da tarde de ontem, 21/12. Pedimos para quem tiver qualquer informação entrar em contato com seu namorado no Instagram @cklima8 ou via mensagem pra nós. Quem puder, compartilhe essa mensagem em suas redes”, escreveu.