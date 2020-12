Internautas relembram apoio de Bolsonaro a Crivella nas eleições; veja

Bolsonaro gravou um vídeo para a campanha de Crivella. Na TV, a imagem foi utilizada diversas vezes (foto: Campanha eleitoral Marcelo Crivella/Reprodução)

Durante ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi aconselhado a não se envolver na política. Isso porque, com a pandemia de, a popularidade do chefe do Executivo do Brasil veio sofrendo com quedas. Apesar disso, Bolsonaro acabou entrando em campanha com alguns políticos, entre eles(Republicanos), em São Paulo,(PRTB), em Belo Horizonte e Republicanos ) no Rio de Janeiro. Com a notícia da prisão do prefeito do Rio nesta terça-feira (22/12), internautas de todo Brasil reviveram este assunto e apontam Bolsonaro como “prejudicado” nesta situação.