Durante campanha eleitoral, Crivella disse que Paes é que seria preso

Debate promovido pela TV Globo antes das eleições 2020 entre Crivella e Paes (foto: Reprodução)

No último debate entre os candidatos à prefeitura do Rio, na Rede Globo,(Republicanos) repetia que o adversário, o agora prefeito eleito(DEM), seria preso. Na manhã desta terça-feira, (22/12), em que o atual prefeito foi detido por policiais em casa , a nove dias do encerramento do mandato, usuários de redes sociais lembraram da "previsão".O humorista Marcelo Adnet foi um dos que brincou com o fato. "Eu fui preso, isso é um absurdo. Eu disse que o Eduardo Paes que tinha que ser", disse Adnet em um vídeo imitando o prefeito do Rio. Muitos usuários compartilharam vídeos do debate da Globo, em que Crivella diz: "Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com o coração partido, porque ele cometeu os mesmos erros que Cabral e que Pezão. Ele vai ser preso".Na ocasião, Paes respondeu que "com esse tom, com essa coisa do, dos guardiões do Crivella, lamentavelmente isso vai acontecer com você". Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio, conhecido como "QG da Propina".Vários perfis também compartilharam vídeos e fotos de Crivella junto com o presidente(sem partido), que o apoiou na corrida pela reeleição. Outros lembraram da relação do prefeito do Rio com a família Bolsonaro.