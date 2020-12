Bolsonaro visita MG nesta quinta (17) para autorizar obra na BR-367

Presidente estará em Minas Gerais para autorizar obra em estrada. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Impulso à produção rural

O presidente Jair(sem partido) estará em Minas Gerais nesta quinta-feira (16/12). No início da tarde, ele assina ordem de serviço autorizando a pavimentação de trecho ainda não asfaltado da BR-367 . A solenidade ocorre na zona rural de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha.O trecho a ser asfaltado está entre Jacinto e Salto da Divisa, também no. A obra está orçada em R$ 60 milhões. Metade do valor é oriunda do valor das emendas pensadas coletivamente pela bancada mineira em Brasília.Um dos entusiastas da vinda de Bolsonaro ao estado é Carlos Viana (PSD-MG), vice-líder do governo no Senado Federal. Ele crê que a visita evidencia a atuação da bancada mineira no Congresso Nacional.“A visita de Bolsonaro é uma forma de dizer o quanto estamos empenhados e com atenção às demandas de Minas Gerais”, diz.Ainda segundo Viana, a pavimentação da BR-367 vai impulsionar a fruticultura, prática responsável pela subsistência de muitos moradores do Jequitinhonha.“O problema estava na estrada. Para que frutas cheguem ao porto em boas condições, é preciso que elas, durante o transporte, não sofram com os problemas dos buracos, da lama e dos atrasos”, projeta.Para o parlamentar, osde regiões como o Vale do Mucuri, que utilizam a estrada para o litoral, vão obter viagens mais rápidas e segurança. “Isso vai nos permitir viagens mais rápidas e muito mais seguras”.Carlos Viana foi oficializado como vice-líder de Jair Bolsonaro no fim de novembro . Ele substituiu o roraimense Chico Rodrigues (Democratas), que deixou o posto após ser flagrado com dinheiro na cueca em operação da Polícia Federal.