Bolsonaro: ''Se algum de nós exagerou foi no afã de buscar solução''

Nas mãos da Anvisa

O presidente Jairadotou um tom ameno nesta quarta-feira (16/12) ao discursar durante cerimônia do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a, que ainda não possui data específica para ser aplicado, no Palácio do Planalto.Segundo o chefe do Executivo, que vem tecendo críticas às medidas adotadas pelos governadores e minimizando os casos da doença, se houve "extrapolações ou exageros" foi no intuito de encontrar uma solução para o problema da pandemia que assola o mundo.O mandatário também falou em união: "É um momento muito feliz para todos nós brasileiros. Senhores governadores, é uma honra recebê-los aqui. Outros que não comparecerem com certeza foi por motivo de força maior, mas a grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou foi no afã de buscar solução. Realmente, nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus como ainda não sabemos em grande parte. Nós todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19".Bolsonaro disse ainda que o Brasil vislumbra a bonança e que a pandemia do novo coronavírus está próxima ao fim: "Obviamente, momentos difíceis todos nós vivemos, mas depois da tempestade vem a bonança, é isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito, o bem comum, a volta à normalidade".O presidente agradeceu ao ministro da Saúde, Eduardo, e a parlamentares pelo empenho: "Rendo minhas homenagens ao nosso ministro Pazuello que capitaneou essa liderança. Dizer a todos brasileiros, todos aqui têm responsabilidade. Também senhores de deputados e senadores que nos ajudaram e muito nos momentos que precisávamos de uma urgência para votar projetos para socorrer estados e municípios na busca de solução para esse problema. Vocês foram excepcionais no trato dessa questão".Bolsonaro defendeu que a decisão sobre qual vacina será aplicada nos brasileiros está nas mãos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)."Estamos tratando de vidas. Temos a Anvisa que sempre foi referência para todos nós e continua tendo uma participação fundamental na decisão de qualdeve ser dada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros; e eu rendo aqui também minha homenagem ao presidente da Anvisa, Antonio Barra, pessoa competente e dedicada que não mede esforço para buscar solução para tudo isso", afirmou.Por fim, apelou a Deus e voltou a afirmar que a "solução está por vir". "Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir e aguardamos, sim, o desfecho de outras ações como já tivemos aqui patrocinadas pela equipe econômica através do nosso ministro (Paulo) Guedes, que nos próximos dias, ainda nesta semana, (liberou) R$ 20 bilhões para compramos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. A todos os brasileiros nesse momento de entendimento e de paz é que cumprimento a todos".