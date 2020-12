Secretário Carlos Eduardo Amaral e o governador Romeu Zema fazem reunião com Bolsonaro para tratar de vacinação (foto: Facebook/Reprodução)

O governador Romeu Zema (Novo) deve se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, para odo Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19. O anúncio, feito nas redes sociais do governo, ocorre um dia depois de o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ter se encontrado com oAlexandre Kalil (PSD) para tratar de parceria para a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan emcom o laboratório chinês Sinovac.

O governo de Minas tem se alinhado ao Ministério Público no que se refere à estratégia de vacinação contra o novo coronavírus. "Todo mineiro, todo brasileiro merece ser tratado com justiça e ter a vacina. No que depender do estado de Minas essavai chegar o quanto antes", afirmou Romeu Zema.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduado Amaral, que acompanha o governador na viagem a Brasíla, afirmou que aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde sobre a vacinação. "Temos expectativa muito grande desse programa nacional de forma que nos seja dado prazos e datas. Minas Gerais está pronta para distribuir a vacina, basta saber quando ela vai chegar", afirmou.