Candidata do PSDB à Prefeitura de BH é nomeada presidente da Emater

Luisa Barreto (PSDB) ficou com 1,39% dos votos na Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) PSDB na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte e servidora de carreira do governo estadual, Luisa Barreto está de volta à administração de Romeu Zema (Novo). Ela foi nomeada diretora-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater). A escolha consta na edição desta quarta-feira (16/12) do Diário Oficial de Minas Gerais. Representante dona disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte e servidora de carreira do governo estadual,está de volta à administração de Romeu Zema (Novo). Ela foi nomeada diretora-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (). A escolha consta na edição desta quarta-feira (16/12) do Diário Oficial de Minas Gerais.









Na disputa vencida por Alexandre Kalil (PSD), Luisa terminou com 1,39% dos votos válidos. Ela foi escolhida por 17.161 belo-horizontinos e ficou na sétima posição.





O ex-chefe da Emater, Gustavo Laterza, ocupava a presidência desde abril do ano passado.





Farpas com candidato do Novo



Além de Luisa Barreto, a corrida eleitoral em BH teve outra figura ligada ao governador Zema. Rodrigo Paiva (Novo) era diretor-presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge). Durante a campanha, eles chegaram a divergir sobre a participação no acordo que o governo do estado costura com a Vale, em virtude da tragédia de Brumadinho.





Em debate promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Luisa se irritou com o fato de não ter sido citada por Paiva em resposta que abordou possíveis obras de infraestrutura que podem ser bancadas com as cifras decorrentes do acordo.





“O Rodoanel é um projeto antigo, que vai ser idealizado, sim, com a indenização da Vale, um trabalho do secretário Otto (Levy, de Planejamento e Gestão) e do governador Romeu Zema”, garantiu Paiva.





Luisa se irritou com o fato de não ter sido citada, visto que era coordenadora-geral do comitê criado pelo governo estadual para negociar ações de mitigação e reparação aos atingidos pelo rompimento.





“A característica de grandes homens é saber reconhecer o trabalho do outro. Você tentar diminuir o meu trabalho e não reconhecê-lo, me desculpe, é muito feio”, rebateu.