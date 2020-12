Ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca é mais uma vítima da COVID-19

Políticos de diversas legendas manifestaram tristeza em virtude da morte de Cadoca. (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Após mais de um mês internado no Hospital Português do Recife, o ex-deputado federal Carlos Eduardomorreu na madrugada deste domingo, 13, aos 80 anos, vítima da. A informação foi divulgada por sua mulher, Berenice Andrade Lima, e confirmada pelo hospital."Trago, aqui, a notícia que eu mais temia e que, em nenhuma hipótese, queria dar para vocês. Depois de mais de um mês internado, Cadoca perdeu, hoje, a luta contra a Covid-19. Ele resistiu bravamente. Foi um forte guerreiro, típico de alguém que ama a vida, mas essa doença é terrível, misteriosa e, infelizmente, foi mais forte", escreveu Berenice no Facebook.Ela frisou ainda a gravidade da pandemia e a necessidade de reforçar medidas que evitem o contágio. "A COVID-19 segue latente, como um imenso desafio para as autoridades e para a sociedade. Enquanto a vacina não chegar, garantindo uma cobertura universal, é urgente que todos redobrem os cuidados", disse Berenice.O Real Hospital Português informou que "confirma o falecimento do paciente Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira (Cadoca) às 00h30min deste domingo (13/12)".Natural de, Cadoca se formou em Direito e teve longa trajetória política, tendo assumido mandatos como deputado federal, deputado estadual em Pernambuco e vereador na capital do estado.Neste domingo, políticos de diferentes partidos homenagearam Cadoca. Pelas redes sociais, o presidente nacional do, Bruno Araújo, mencionou a "oportunidade de conviver e trabalhar com um dos mais dedicados homens públicos de Pernambuco". "Cadoca deixa importantes contribuições ao nosso Estado. Minhas condolências a toda família e amigos", escreveu Araújo.Luciana Santos, presidente nacional do, disse que Cadoca "teve uma vida dedicada ao serviço público". "Como deputado federal foi, durante um tempo, colega de partido e de bancada. Sempre gentil e atencioso. Expresso meu pesar pelo seu falecimento e envio um abraço solidário a Berenice e familiares"."Perdi um amigo", escreveu o presidente do Cidadania, Roberto Freire. "Carlos Eduardo C da Costa Pereira, o nosso amigo Cadoca, desde os tempos da Faculdade de Direito do Recife e da militância no PCB/MDB nos tempos sombrios da ditadura. Em meu nome e do Cidadania, os sentimentos a Berenice, filhos e aos amigos. Cadoca, presente!".O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), também se manifestou pelas redes sociais. "Pernambuco perdeu na madrugada deste domingo, vítima da Covid-19, o ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca. Vereador, deputado estadual e deputado federal, Cadoca iniciou sua vida política no movimento estudantil nos anos 60. Além da atividade parlamentar, ele se destacou como Secretário nas gestões de Jarbas Vasconcelos na Prefeitura do Recife e no Governo do Estado. Expresso aqui meu pesar à sua esposa Berenice, aos filhos e a todos os parentes e amigos", escreveu.